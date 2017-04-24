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فنانين فن عربي صورة: ميريام كلينك بالبيجاما وعلى ظهر السيارة!

فنانين

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صورة: ميريام كلينك بالبيجاما وعلى ظهر السيارة!
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صورة: ميريام كلينك بالبيجاما وعلى ظهر السيارة!

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 08:09:31 A A

قامت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك بنشر صورة لها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيها وهي تجلس فوق سيارة سوداء، وترتدي البيجاما. كتبت كلينك تعليقاً جاء فيه: "عندما تغادر المنزل في الساعة السادسة صباحاً بالبيجاما دون حذاء".

يذكر أن ميريام قامت بتسجيل أول أغنية لها باللهجة المصرية، من كلمات الشاعر فضل الراوي، وألحان الفنان شادي البنان، وتوزيع معتز ندى في استوديو صوت الحب.

 

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