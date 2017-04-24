صورة: ميريام كلينك بالبيجاما وعلى ظهر السيارة!

قامت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك بنشر صورة لها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيها وهي تجلس فوق سيارة سوداء، وترتدي البيجاما. كتبت كلينك تعليقاً جاء فيه: "عندما تغادر المنزل في الساعة السادسة صباحاً بالبيجاما دون حذاء".

يذكر أن ميريام قامت بتسجيل أول أغنية لها باللهجة المصرية، من كلمات الشاعر فضل الراوي، وألحان الفنان شادي البنان، وتوزيع معتز ندى في استوديو صوت الحب.