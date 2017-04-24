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فنانين فن عربي إليسا تحرج رزان مغربي في حفل الموسيقى العربية

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إليسا تحرج رزان مغربي في حفل الموسيقى العربية
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إليسا تحرج رزان مغربي في حفل الموسيقى العربية

 

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 10:12:42 A A

قامت الفنانة اللبنانية اليسا باحراج الفنانة رزان مغربي خلال توزيع جوائز الموسيقى العربية المقام حاليًا في كازينو لبنان ببيروت. وخلال تسلم إليسا 3 جوائز بحفل المسابقة، وجهت حديثها لرزان مغربي "ما تأخذيها شخصية، بس أنتي أتعبتني إني بشتري الجوائز وأنا معنديش غير إني أقول إنك خفيفه الدم، والجوائز الليلة دليل إني مش بشتري ولا جائزة".

وردت عليها رزان قائلة " بحبك إليسا". وذكرت إليسا، إنها كانت تخاف كثيرًا من غناء التترات، لكن بعد حصولها على جائزة ستفكر بالأمر، مشيرة إلى أن هذه الجائزة لها طعم ومكانة خاصة ليديها؛ لأنها جائزة عربية مبنية على أرقام وإحصائيات حقيقية.

 

 

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