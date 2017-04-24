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أخبار عربية وعالمية استطلاعات الرأي: توقعات بفوز سهل للشاب ماكرون (39 عامًا) بالرئاسة الفرنسية

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توقعات بفوز سهل لماكرون بالرئاسة الفرنسية
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استطلاعات الرأي: توقعات بفوز سهل للشاب ماكرون (39 عامًا) بالرئاسة الفرنسية

بحسب استطلاع مؤسسة "هاريس إنترأكتيف" أن 64% ممن استطلعت آراؤهم سيصوتون لصالح ماكرون بينما يتوقع أن يعطي 36% أصواتهم للمرشحة مارين لوبان

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-04-24 10:11:08 A A

أظهر استطلاعان للرأي أن مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون سيفوز فوزا كاسحا بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية في 7 مايو/أيار المقبل على حساب زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.


ماكرون وزوجته

وبحسب استطلاع مؤسسة "هاريس إنترأكتيف" أن 64% ممن استطلعت آراؤهم سيصوتون لصالح ماكرون بينما يتوقع أن يعطي 36% أصواتهم للمرشحة مارين لوبان.
 كما وتوقع استطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس سوبر استيريا" فوز ماكرون بنسبة 62% من الأصوات مقابل حصول لوبان على 38%.

يذكر أن ماكرون (39 عاما) جديد على الساحة السياسية، ولم يتقلد مطلقا منصبا في فرنسا عن طريق الانتخابات من قبل. وماكرون كان قد شغل منصب وزير الاقتصاد، وهو مصرفي سابق مؤيد للاتحاد الأوروبي. وقد أسس حزبه قبل عام واحد فقط.

 

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