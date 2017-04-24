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رياضة وشباب رياضة عالمية زيدان بعد الخسارة في الكلاسيكو: كنا قادرين على تحقيق نتيجة أفضل ولا فائدة للحديث عن التحكيم

رياضة وشباب

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زيدان: كنا قادرين على تحقيق نتيجة أفضل
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زيدان بعد الخسارة في الكلاسيكو: كنا قادرين على تحقيق نتيجة أفضل ولا فائدة للحديث عن التحكيم

زيدان:

التحكيم ؟ لا يوجد فائدة من الحديث عن ذلك ولا أريد التكلم، الحكم قرر طرد راموس وعلينا تقبل ذلك

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-24 10:11:07 A A

قلل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من تأثير خسارة ريال مدريد أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.


زيدان يقدم التحية لإنريكي قبل بداية اللقاء

وقال زيدان بعد المباراة: "نشعر بالحزن بعد الخسارة أمام برشلونة خاصة أنها على ملعبنا ومن خصم مباشر، كنا قادرين على تحقيق نتيجة أفضل، لكن علينا الآن الفوز في المباراة المقبلة".

وأضاف: "حصلنا على فرصة عديدة للفوز في المباراة لكننا أضعنا الكثير منها، لكن المنافس ليس سهلاً ولعب مباراة جيدة وتسبب بالأذى لنا وهذا يحدث في كرة القدم ولا يجب لوم أحد على ذلك، لن نغير طريقة عملنا بل سنفكر في المباراة المقبلة".

وتطرق زيدان في حديثه إلى إشراك جاريث بيل أساسياً، قائلاً: "اللاعب كان في حالة جيدة ومتحمس للعب ولم أندم على إشراكه، أنا حزين لإصابته رغم أنه كان جاهزاً وأتمنى أن تكون إصابته بسيطة".

وختم المدرب الفرنسي حديثه، قائلاً "التحكيم ؟ لا يوجد فائدة من الحديث عن ذلك ولا أريد التكلم، الحكم قرر طرد راموس وعلينا تقبل ذلك".

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