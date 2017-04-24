اغلاق
اغلاق
ابراج الحوت كن حكيمًا في صرف أموالك

ابراج

[X]
مولود الحوت 24.4.2017
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

كن حكيمًا في صرف أموالك

كن حكيمًا في صرف أموالك!
مهنيًا: كن متفائلًا بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات، تقوم باتصالات ومفاوضات دقيقة ومعقدة على الأرجح، إلا أنك تتوصل معها إلى نتائج مشجعة جدًا.
عاطفيًا: العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع.
صحيًا: تستريح من ضغوط العمل وتبدو راضيًا عما يحصل في محيطك العائلي، فتنعكس الأمور إيجابًا على وضعك الصحي.


نشر: 2017-04-24 09:27:48 A A
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مذكرات عشيقة سابقة الحلقة 4 كاملة | [779 قراءة]
2 جت المثلث تفجع بوفاة الشاب نبيل وتد | [494 قراءة]
3 مسلسل الحب الأعمى الحلقة 28 الثامنة والعشرون مدبلجة | [427 قراءة]
4 الشرطة: مشتبه فلسطيني يطعن 4 إسرائيليين في تل أبيب | [256 قراءة]
5 موفق قدح: لن اتمكن من العيش في بلدة كفرمندا اكثر! | [174 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
2 جيد: شحن الأجهزة إعتمادًا على حركة الانسان | [0 مشاركة]
3 إخفاق الإنتر في ديربي ميلانو يعيد سيميوني إلى الواجهة | [0 مشاركة]
4 أم الفحم: وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين | [0 مشاركة]
5 الحرب السورية.. نزاع دولي!/ بقلم: رضوان السيد | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب