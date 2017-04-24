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ذكرى الإسراء والمعراج في إعدادية محمود درويش
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مجد الكروم: إعدادية محمود درويش تحيي ذكرى الإسراء والمعراج

قد تخلل البرنامج فعاليات في الطابور الصباحي من أناشيد دينية وموعظة من الشيخ حسان سلامة

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-24 08:45:32 A A

أحيت إعدادية محمود درويش في مجد الكروم ذكرى الإسراء والمعراج بإشراف مركزة التربية الإجتماعية المعلمة نيروز سرحان وطاقم التربية الإجتماعية ومعلمي التربية الاسلامية.


خلال إحياء ذكرى الإسراء والمعراج في المدرسة

وقد تخلل البرنامج فعاليات في الطابور الصباحي من أناشيد دينية، وموعظة من الشيخ حسان سلامة إبن المجد الذي تألق في مدح نبوي والقاء خطبة حول ذكرى الإسراء والمعراج.

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