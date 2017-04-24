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مجد الكروم: إعدادية محمود درويش تحيي ذكرى الإسراء والمعراج

قد تخلل البرنامج فعاليات في الطابور الصباحي من أناشيد دينية وموعظة من الشيخ حسان سلامة

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-04-24 08:45:32 A نشر: 2017-04-24 08:45:32 A