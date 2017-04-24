عبيدة أبو ربيع: الاخاء سيحقق فوزه الأول في البلي أوف على حساب ب.تل أبيب

أهدر الفريق النصراوي فوزا مؤكدا في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل رمات جان، حيث تفوق عليه بهدفين نظيفين

يحل فريق مكابي الاخاء الناصرة ضيفا على فريق بيتار تل أبيب - الرملة، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين لفرق البلي أوف العلوي في دوري الدرجة الممتازة.



عبيدة أبو ربيع

وسوف يعود اللاعب خالد قسوم الى تشكيلة النصراويين في هذه المباراة، وذلك بعد انهائه عقوبة الايقاف عن مباراة واحدة، بسبب ابعاده بالبطاقة الحمراء خلال الخسارة في المباراة قبل الماضية أمام فريق هبوعيل عكا بأربعة أهداف نظيفة. وقد أهدر الفريق النصراوي فوزا مؤكدا في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل رمات جان، حيث تفوق عليه بهدفين نظيفين، لكنه لم يحافظ عليهما فخرج متعادلا بهدفين لكل منهما، حيث سجل للنصراويين نائل خطبا والقائد أمجد سليمان.

وقال اللاعب عبيدة أبو ربيع: "الاخاء سيحقق فوزه الأول في البلي أوف على حساب بيتار تل أبيب، حيث لن نسمح باضاعته للمرة الثانية المتتالية، ونعد بالعودة من الرملة مع كامل النقاط".