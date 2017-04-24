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أخبار محاكم وجنائيات كفركنا: اصابة شخصين خلال شجار بين عائلتين واعتقال مشتبهين

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الناصرة والقضاء كفركنا: اصابة شخصين خلال شجار بين عائلتين
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كفركنا: اصابة شخصين خلال شجار بين عائلتين واعتقال مشتبهين

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

العزم على طلب تمديد فترة اعتقالهما نهار اليوم الاثنين في محكمة الصلح في الناصرة على ذمة التحقيقات الجارية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 07:50:41 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "خلال ساعات الليلة الماضية في كفركنا تطور شجار بين عائلتين محليتين تخلله اصابة اثنين بجروح طفيفة  تم تحويلهما على أثرها للعلاج في المستشفى مع اعتقال الشرطة مشتبهين( 20 و 26 عاما) من السكان هناك بالضلوع في الحاصل على خلفية عبور طريق والتحقيقات جارية وسط العزم على طلب تمديد فترة اعتقالهما نهار اليوم الاثنين في محكمة الصلح في الناصرة على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.

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