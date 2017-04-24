برقية مستعجلة لحل النزاعات في كفرمندا/ بقلم: محمد أبو ليل

محمد أبوليل:

اخاطبكم من اعالى منبر القلم أن تتصرفوا وتقوموا بخطوات الاصلاح الراقية وأن تتخذوا قرارات جذرية والوقوف الى جانب اخوتنا

كبار وجهات وشيوخ القرية العزيزة كفرمندا لطالما عرفتم بالقيم الحميدة والأخلاق الرفيعة، لا تقفوا مكتوفي الايدي ولا تنصاعوا الى مفتعلين الفتن

أناشد باسمي وباسم كل اصحاب الضمائر الحية والقلوب النقية والمحبة للإصلاح بالوقوف الى جانب اهلنا الاعزاء في كفرمندا وحل النزاعات والمشاكل التي لا نحصد منها إلا الاضرار الجسيمة والرعب والهلع الذي بلغ ذروته.



يقول تعالى في كتابة العزيز:

"وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون" . صدق الله العظيم



اعضاء الكنيست وأعضاء اللجنة الشعبية الموقرين:

اخاطبكم من اعالى منبر القلم أن تتصرفوا وتقوموا بخطوات الاصلاح الراقية وأن تتخذوا قرارات جذرية والوقوف الى جانب اخوتنا، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج، فالمشادات الكلامية اصبحت بالأيدي ومن ثم بالعصا وحتى وصلت الى الالعاب النارية، فماذا ننتظر القتل والرصاص؟



كبار وجهات وشيوخ القرية العزيزة كفرمندا لطالما عرفتم بالقيم الحميدة والأخلاق الرفيعة، لا تقفوا مكتوفي الايدي ولا تنصاعوا الى مفتعلين الفتن، فتلك الخلافات لا تخلف إلا العداوة والكره ولا تترك من ورائها سوى الخسائر المادية والصحية والنفسية والمجتمعية والخاسر الوحيد هو المواطن المنداوي.

الكاتب هو عامل اجتماعي