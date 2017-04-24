Like

الشجارات في بلداتنا العربية/ د.صالح نجيدات

د.صالح نجيدات:

يجب على كل واحد منا أن يعي ويدرك أن الشجار لا يحل أي مشكلة بل يعقدها ويزيد الطين بلة، ولماذا خلق الله لنا العقل؟

الشباب الجاهل والمراهق وغير الناضج هو الذي يدير الامور في مسائل كثيرة في هذه العائلات نتيجة غياب العقلاء وتأثيرهم

بثمن الخسائر الناتجة عن الطوشات من اضرار جسمانية وحرق وتكسير، تستطيعون بناء مكتبة عامة لأولادكم وشراء كتب لتثقيفهم حتى لا يتشاجروا مع بعضهم البعض

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-24 08:15:52 A نشر: 2017-04-24 08:15:52 A