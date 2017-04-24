اصابة اسرائيلية خلال عملية طعن عند معبر قلنديا والمنفذة من منطقة رام الله

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تواصل الشرطة اعمال البحث والتشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح أي من باقي معالمها بعد

نجمة داوود الحمراء:



هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشابة (20 عامًا) بعد اصابتها بالقسم العلوي من جسمها وهي بكامل وعيها

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "صباح اليوم الاثنين في شمال القدس في معبر قلنديا ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة تم وعلى ما يبدو تنفيذ عملية طعن ارهابية وسط تحييد الارهابية، هذا وتواصل الشرطة اعمال البحث والتشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح أي من باقي معالمها بعد"، وفقا للبيان.



صورة من المكان- تصوير: نجمة داوود الحمراء

وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الاثنين أنه "عند الساعة 06:47 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول تعرض شابة للطعن قرب معبر قلنديا حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشابة (25 عامًا) بعد اصابتها بالقسم العلوي من جسمها وهي بكامل وعيها وتم نقلها الى مستشفى هداسا لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.

وجاء في بيان السمري لاحقا: "تبين أن ارهابية فلسطينية من سكان بلدة الطيبة في منطقة رام الله تقدمت نحو معبر قلنديا ومع وصولها وانتظارها لدورها في الفحص هناك تقدمت نحو شابة من قوات الأمن العاملة هناك التي تواجدت هناك متذرعة بحاجتها الاستفسار حول حاجة ما وبهذه المرحلة وعلى ما يبدو استلت سكينا كانت بحقيبتها وتقدمت بسرعة تجاه الاولى وطعنتها وسط تمكن افراد من الشرطة وحراس الامن من السيطرة على الارهابية وتحييدها واعتقالها ومع تحويل الجريحة التي اصيبت طفيفا للعلاج في المستشفى والتحقيقات جارية"، وفقا للبيان.





صورة من الشرطة