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أخبار محاكم وجنائيات تجدد الشجار العنيف في كفرمندا واستخدام المفرقعات

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شفاعمرو والقضاء تجدد الشجار العنيف في كفرمندا واستخدام المفرقعات
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تجدد الشجار العنيف في كفرمندا واستخدام المفرقعات

باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 04:50:11 A A

 تجدد بعد منتصف الليلة،  الشجار العائلي في بلدة كفرمندا  بين مئات الشبان، هذا وتم خلال الشجار استعمال المفرقعات والقاء الحجارة في حين لم يبلغ عن اصابات. الأمر الذي تسبب بحالة غضب من قبل الاهالي في البلدة بسبب هذه الامور وعدم السيطرة على الوضع في كل مرة، فيما هرعت الى البلدة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة والتي عملت على فرض النظام والهدوء في المكان.

 

 

 

 

 

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