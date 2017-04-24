يوفنتوس يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوز كاسح على جنوى

رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 83 في الصدارة، موسعا الفارق عن روما الثاني صاحب 72 نقطة، الذي سيلعب غدا ضد بيسكارا.

عزز يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي بفوز كاسح على ضيفه جنوى بأربعة أهداف لواحد، برسم الجولة 33 من منافسات الدوري الإيطالي.و تناوب على تسجيل أهداف يوفنتوس كل من ايزكويل مونوز بهدف في مرماه في الدقيقة 17، و باولو ديبالا في الدقيقة 18، و ماريو ماندجوكيتش في الدقيقة 41، و ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 64.



و رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 83 في الصدارة، موسعا الفارق عن روما الثاني صاحب 72 نقطة، الذي سيلعب غدا ضد بيسكارا.و تجمد رصيد جنوى عند النقطة 30 في المركز 16.