ميسي يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد في كلاسيكو مثير بالدوري الاسباني

رفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 75 ليخطف الصدارة من ريال مدريد بفارق الأهداف عنه مع مباراة أقل مؤجلة للأخير أمام سيلتا فيجو

حسم برشلونة نتيجة الكلاسيكو الذي جمعه مع ريال مدريد بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة متعة كبيرة من قبل الغريمين التقليديين حيث قدم لاعبو ريال مدريد وبرشلونة مستوى رائع مع أفضلية نسبية للفريق الكتالوني الذي حسم النتيجة في الوقت القاتل.وافتتح ريال مدريد التسجيل في الكلاسيكو بعد مرور 28 دقيقة بهدفٍ لكاسيميرو، قبل أن يقلب برشلونة النتيجة بثنائية أحرزها ليونيل ميسي وإيفان راكيتيتش في الدقيقتين 33و73.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة بتعديل ريال مدريد الكفة بهدفٍ للبديل خاميس رودريجيز في الدقيقة 86 قبل أن يحرز ليونيل ميسي هدف الفوز لبرشلونة في الوقت بدل الضائع.ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 75 ليخطف الصدارة من ريال مدريد بفارق الأهداف عنه مع مباراة أقل مؤجلة للأخير أمام سيلتا فيجو.