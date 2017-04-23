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سياحة تقارير سياحية Flight of the gibbon تحليق من نوع اخر في غابات تايلاند

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Flight of the gibon تحليق من نوع اخر في غابات تايلاند
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Flight of the gibbon تحليق من نوع اخر في غابات تايلاند

Flight of the gibbon تعبر من خلالها مئات الامتار بين الاشجار العملاقة، وتشاهد القرود التي تعيش حرة طليقة في الطبيعة من حولك على ارتفاعات شاهقة. وتشعر وكأنك طير يحلق في السماء.

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-23 21:12:50 A A

محطة اخرى كانت في رحلة الصحافة العربية التي نظمتها السفارة التايلاندية  بالتعاون مع مكتب Via Thailand فيا تايلاند وبمرافقة المرشد السياحي النصراوي الشهير قسطة (كوستا) ديب، الخبير في مجال الإرشاد السياحي في تايلاند وهي مغامرات تسلق الأشجار والتنقل فيما بينها على علو شاهق في متعة الفعاليات التي تقدمها شركة Flight of the gibbon قرب مدينة بتايا والتي تبعد عنها نصف ساعة وعن العاصمة بانكوك مدة ساعة ونصف وهي في منطقة تشانبوري.


Flight of the gibbon تعبر من خلالها مئات الامتار بين الاشجار العملاقة، وتشاهد القرود التي تعيش حرة طليقة في الطبيعة من حولك على ارتفاعات شاهقة. وتشعر وكأنك طير يحلق في السماء.

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