Flight of the gibbon تحليق من نوع اخر في غابات تايلاند

Like

Flight of the gibbon تعبر من خلالها مئات الامتار بين الاشجار العملاقة، وتشاهد القرود التي تعيش حرة طليقة في الطبيعة من حولك على ارتفاعات شاهقة. وتشعر وكأنك طير يحلق في السماء.



محطة اخرى كانت في رحلة الصحافة العربية التي نظمتها السفارة التايلاندية بالتعاون مع مكتب Via Thailand فيا تايلاند وبمرافقة المرشد السياحي النصراوي الشهير قسطة (كوستا) ديب، الخبير في مجال الإرشاد السياحي في تايلاند وهي مغامرات تسلق الأشجار والتنقل فيما بينها على علو شاهق في متعة الفعاليات التي تقدمها شركة Flight of the gibbon قرب مدينة بتايا والتي تبعد عنها نصف ساعة وعن العاصمة بانكوك مدة ساعة ونصف وهي في منطقة تشانبوري.



Flight of the gibbon تعبر من خلالها مئات الامتار بين الاشجار العملاقة، وتشاهد القرود التي تعيش حرة طليقة في الطبيعة من حولك على ارتفاعات شاهقة. وتشعر وكأنك طير يحلق في السماء.