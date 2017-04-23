الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الصديق في الناصرة

تخلل الاحتفال كلمة قصيرة للشيخ زيدان عابد امام مسجد الصديق تحدث من خلالها عن هذه المناسبة العظيمة

احتفل أهالي حي جبل حمودة في مدينة الناصرة ، مساء الاحد بذكرى الاسراء والمعراج وذلك في مسجد الصديق ، بتنظيم من الشيخ زيدان عابد.وتخلل الاحتفال كلمة قصيرة للشيخ زيدان عابد امام مسجد الصديق تحدث من خلالها عن هذه المناسبة العظيمة وعن أهميّة إحياء هذه الذكرى الطيبة. وقدمت فرقة الانوار المحمدية باقة من المدائح النبوية.