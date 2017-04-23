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ميلان يسقط أمام إمبولي ولاتسيو يسحق باليرمو
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ميلان يسقط أمام إمبولي ولاتسيو يسحق باليرمو

في نتائج المباريات الأخرى تفوق أودينيزي على كالياري بنتيجة (2-1) ، فيما عاد تورينو بانتصار ثمين من ملعب كييفو فيرونا بنتيجة (3-1) ، وتفوق كروتوني على سامبدوريا بنتيجة (2-1) 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-23 21:51:11 A A

 أجريت مباريات الجولة 33 من الدوري الإيطالي اليوم الأحد حيث عاد ميلان إلى خيبات الأمل بعد خسارته على ملعب أمام إمبولي (2-1) ، فيما سحق لاتسيو ضيفه باليرمو بنتيجة (6-2) .

وعلى عكس مجريات اللعب نجح ليفان متشيدليدزي في خطف هدف التقدم لـ إمبولي في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتفوق الضيوف ، فيما ضاعف مامي تيام النتيجة لإمبولي مع حلول الدقيقة 67 ، وتكفل جيانلوكا لابادولا بتقليص الفارق لميلان في الدقيقة 72 لكنه لم يكن كافياً لتفادي الخسارة .وفي مباراة ملعب الأوليمبيكو تفوق لاتسيو على ضيفه باليرمو بنتيجة (6-2) سجل منها بالدي دياو كايتا هاتريك في أقل من 7 دقائق بين الدقيقة 21 و27 فيما سجل هداف الفريق شيرو إيموبيلي ثنائية وعلى الجانب الآخر سجل اندريا ريسبولي ثنائية هو الآخر .

وفي نتائج المباريات الأخرى تفوق أودينيزي على كالياري بنتيجة (2-1) ، فيما عاد تورينو بانتصار ثمين من ملعب كييفو فيرونا بنتيجة (3-1) ، وتفوق كروتوني على سامبدوريا بنتيجة (2-1) .

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