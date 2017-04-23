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رياضة وشباب رياضة عالمية مانشستر يونايتد يواصل سلسلة انتصاراته بفوز سهل على بيرنلي

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مانشستر يونايتد يواصل سلسلة انتصاراته بفوز سهل
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مانشستر يونايتد يواصل سلسلة انتصاراته بفوز سهل على بيرنلي

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 63 وظل في المركز الخامس خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-23 20:13:00 A A

حقق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على مضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “تيرف مور” ضمن إطار الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح أنتونيو مارسيال باب التسجيل لمانشستر يونايتد بحلول الدقيقة 21 ليرفع رصيده إلى الهدف رقم 25 منذ وصوله إلى ملعب أولد ترافورد.وعزز القائد واين روني تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 39، وهو الهدف الثالث الذي يسجله في البريميرليج هذا الموسم.وانخفض رتم اللقاء في الشوط الثاني وأصبح مانشستر يونايتد أقل استحواذاً على الكرة، في حين حاول بيرنلي تقليص الفارق في عدة مناسبات لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.وهذا الانتصار الثالث على التوالي الذي يحققه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث هزم كل من سندرلاند وتشيلسي في الجولتين الماضيتين.ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 63 وظل في المركز الخامس خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة.

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