آرسنال يطيح بمانشستر سيتي ويواجه تشيلسي في نهائي الكأس

بهذا يكون النهائي لندني خالص بعد تأكد صعود تشيلسي أمس على حساب توتنهام

تمكن فريق آرسنال من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بعد الاطاحة بمانشستر سيتي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد الفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.افتتح سيرجيو أجويرو التسجيل للسيتي في الدقيقة 62 من عمر اللقاء من انفارد خالص، قبل أن يعادل مونريال النتيجة في الدقيقة 71 بعد عرضية مميزة من تشامبرلين.

وفي الشوط الإضافي الأول وتحديداً في الدقيقة 100 سجل سانشيز الهدف الثاني للجانرز ليصعد بهم لنهائي البطولة بعد ارتباك كبير في منطقة جزاء السيتي لتصل الكرة لألكسيس الذي يسددها بقوة في الشباك.وبهذا يكون النهائي لندني خالص بعد تأكد صعود تشيلسي أمس على حساب توتنهام.