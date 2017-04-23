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جامعات / مدارس اخبار المدارس رابطة صحافيي الداخل واكاديمية ريادة في القدس تُخرج الفوج الاول من طلابها

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القدس والقضاء رابطة صحافيي الداخل تُخرج الفوج الاول من طلابها
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رابطة صحافيي الداخل واكاديمية ريادة في القدس تُخرج الفوج الاول من طلابها

 اعطيت شهادة للطلاب بعد ان اتموا المهام المطلوبة منهم بنجاح، وبطاقة من الرابطة تمكنه من العمل في هذا المجال ، والتي تعمل ضمن جمعية مسجلة قانونيًا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-23 19:49:34 A A

اختتمت ،ادارة رابطة صحافيي الداخل وادارة اكاديمية ريادة في مدينة القدس، الفوج الاول من طلاب الدورة التدريبية فترة الربيع، والتي استغرقت اربعة اشهر من اللقاءات المثرية ،اساسيات نظرية في العمل الصحفي وتطبيق عملي وميداني من خلال اجراء مقابلات ،نقل ورصد وقائع من الميدان، وتتويج ذلك في تقارير مصورة وحوارات ، كما وتمكن المشاركون في الدورة من التطبيق العملي وكتابة التقارير الاخبارية والمتنوعة ونشرها في وسائل اعلام محلية في مرحلة التدريب واكسابكم المهارات في الكتابة الصحافية.كما واعطيت شهادة للطلاب بعد ان اتموا المهام المطلوبة منهم بنجاح، وبطاقة من الرابطة تمكنه من العمل في هذا المجال ، والتي تعمل ضمن جمعية مسجلة قانونيًا.

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