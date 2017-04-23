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أخبار محليات اصابة شخصين بجراح متفاوتة في حادث طرق على مفرق طرعان

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الناصرة والقضاء اصابة شخصين بجراح متفاوتة في حادث طرق على مفرق طرعان
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اصابة شخصين بجراح متفاوتة في حادث طرق على مفرق طرعان

باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث وتنظيم حركة السير في المكان 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-23 19:05:07 A A

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء :" انه وقع مساء الاحد ، حادث طرق على شارع 77 بالقرب من مفرق طرعان مما اسفر عن اصابة سيدة (65 عاما) بجراح متوسطة في الرأس ، واخر بجراح طفيفة، وتم نقلهم الى مستشفى رمبام لاستكمال العلاج ". هذا وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث وتنظيم حركة السير في المكان . 

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