الناصرة والقضاء اصابة شخصين بجراح متفاوتة في حادث طرق على مفرق طرعان
اصابة شخصين بجراح متفاوتة في حادث طرق على مفرق طرعان
باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث وتنظيم حركة السير في المكان
افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء :" انه وقع مساء الاحد ، حادث طرق على شارع 77 بالقرب من مفرق طرعان مما اسفر عن اصابة سيدة (65 عاما) بجراح متوسطة في الرأس ، واخر بجراح طفيفة، وتم نقلهم الى مستشفى رمبام لاستكمال العلاج ". هذا وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث وتنظيم حركة السير في المكان .
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