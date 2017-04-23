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فنانين فن عالمي الممثل كريس برات يحتفل بنجمته على رصيف المشاهير..صور

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الممثل كريس برات يحتفل بنجمته في هوليوود..صور
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الممثل كريس برات يحتفل بنجمته على رصيف المشاهير..صور

 

حضر الاحتفالية أيضًا إلى جانب عائلة كريس، زملاءه في فيلمه الجديد Guardians Of The Galaxy 2

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-24 16:17:59 A A

احتفل الممثل والنجم الامريكي كريس برات بنيله نجمة على رصيف المشاهير في هوليوود، حيث رافقته زوجته الممثلة آنا فاريس وإبنهما جاك البالغ من العمر 4 سنوات. وبدت العائلة سعيدة بهذه المناسبة وحرص الممثلان على التقاط الصور وتبادل القبلات الرومانسية أمام الكاميرات.


النجم الامريكي كريس برات وعائلته

هذا، وحضر الاحتفالية أيضًا إلى جانب عائلة كريس، زملاءه في فيلمه الجديد Guardians Of The Galaxy 2، وفي مقدمتهم النجمة زوي سالدانا.

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