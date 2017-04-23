الممثل كريس برات يحتفل بنجمته على رصيف المشاهير..صور

حضر الاحتفالية أيضًا إلى جانب عائلة كريس، زملاءه في فيلمه الجديد Guardians Of The Galaxy 2

احتفل الممثل والنجم الامريكي كريس برات بنيله نجمة على رصيف المشاهير في هوليوود، حيث رافقته زوجته الممثلة آنا فاريس وإبنهما جاك البالغ من العمر 4 سنوات. وبدت العائلة سعيدة بهذه المناسبة وحرص الممثلان على التقاط الصور وتبادل القبلات الرومانسية أمام الكاميرات.