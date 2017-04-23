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فنانين فن عالمي العالمية سلمى حايك جميلة وراقية في أحدث إطلالاتها

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سلمى حايك جميلة وراقية في أحدث إطلالاتها
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العالمية سلمى حايك جميلة وراقية في أحدث إطلالاتها

حايك تألقت بفستان كلاسيكي باللون الأسود وظهرت فيه خطوط بيضاء ناعمة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-23 18:20:51 A A

أطلت النجمة والممثلة العالمية سلمى حايك بإطلالة أنيقة وبسيطة خلال حفل غداء لحدث " Varietys Power of Women luncheon" في نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تألقت بفستان كلاسيكي باللون الأسود وظهرت فيه خطوط بيضاء ناعمة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، والمكياج كذلك الامر كان خاليًا من التكلف واكتفت بأحمه شفاه بارز.


سلمى حايك  

يشار إلى أنّ حايك احتفلت مؤخرًا بالعرض الأول لفيلمها "th Hour11" وذلك ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي لعام 2017 في نيويورك. علمًا أنّ الفيلم من تأليف وإخراج جيم شيريدان، وشارك النجمة سلمى حايك بطولته كل من جاري دوجلاس ودارين هيلي وتولي دويلي وغيرهم.

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