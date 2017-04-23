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أخبار محليات تظاهرة تضامنية مع الأسرى في سخنين بمشاركة العشرات

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سخنين والمنطقة تظاهرة تضامنية مع الأسرى في سخنين
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تظاهرة تضامنية مع الأسرى في سخنين بمشاركة العشرات

رفعت خلال التظاهرة الاعلام الفلسطينية والسورية واليمنية وكذلك الشعارات الوطنية

من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-23 17:51:50 A A

تجسدت الوحدة الوطنية في مدينة سخنين ، اليوم الأحد، من خلال تنظيم تظاهرة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام، في معركة "الحرية والكرامة" لليوم السادس على التوالي، وجمعت المظاهرة العشرات من نشطاء الجبهة الديمقراطية في سخنين واللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري وقيادته الوطنية.


خلال التظاهرة

هذا، ورفعت خلال التظاهرة الاعلام الفلسطينية والسورية واليمنية وكذلك الشعارات الوطنية، منها:"تحرير الاسرى لن يتحقق الا بدعم رجال الله واسود الجيش العربي السوري"، "الحرية للاسرى .. نعم للتمسك بكامل حقوقهم الوطنية"، "الحرية للاسرى ولفلسطين وشعبها"، وغيرها...

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