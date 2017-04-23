تظاهرة تضامنية مع الأسرى في سخنين بمشاركة العشرات

رفعت خلال التظاهرة الاعلام الفلسطينية والسورية واليمنية وكذلك الشعارات الوطنية

تجسدت الوحدة الوطنية في مدينة سخنين ، اليوم الأحد، من خلال تنظيم تظاهرة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام، في معركة "الحرية والكرامة" لليوم السادس على التوالي، وجمعت المظاهرة العشرات من نشطاء الجبهة الديمقراطية في سخنين واللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري وقيادته الوطنية.



خلال التظاهرة

هذا، ورفعت خلال التظاهرة الاعلام الفلسطينية والسورية واليمنية وكذلك الشعارات الوطنية، منها:"تحرير الاسرى لن يتحقق الا بدعم رجال الله واسود الجيش العربي السوري"، "الحرية للاسرى .. نعم للتمسك بكامل حقوقهم الوطنية"، "الحرية للاسرى ولفلسطين وشعبها"، وغيرها...