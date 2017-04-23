حقائق يجب معرفتها قبل إنطلاق كلاسيكو الأرض: ريال مدريد خسر مرتين في آخر 6 مباريات كلاسيكو
ريال مدريد هو أكثر فريق فاز على برشلونة في الليغا (بـ72)، بالمقابل برشلونة أيضاً هو أكثر فريق فاز على ريال مدريد في المسابقة ذاتها (بـ68)
سجل برشلونة في كل من آخر 22 مباراة لعبها أمام ريال مدريد في جميع المنافسات – أطول سلسلة لفريق في تاريخ الكلاسيكو
سجل سيرجيو راموس 4 أهداف بالرأس أمام برشلونة في الليغا – أكبر من التي سجلها أمام أي فريق آخر
يكون عشاق المستديرة حول العالم، مساء اليوم الأحد، على موعد ناري مع أمتع وأقوى مباريات كرة القدم على الإطلاق، حيث تفصلنا ساعات قليلة لينطلق كلاسيكو الأرض بين فريقي ريال مدريد و برشلونة ، ضمن منافسات الدوري الاسباني. وقبل هذه الموقعة الملتهبة لا بدّ وأن تعرفوا 10 حقائق مهمة!
الصور من تدريبات الفريقين الأخيرة قبل الكلاسيكو
1- ريال مدريد هو أكثر فريق فاز على برشلونة في الليغا (بـ72)، بالمقابل برشلونة أيضاً هو أكثر فريق فاز على ريال مدريد في المسابقة ذاتها (بـ68).
2- خسر ريال مدريد مرتين فقط في آخر 6 مباريات كلاسيكو والخسارتين كانتا في السانتياغو برنابيو بالليغا.
3- لم يخسر ريال مدريد في آخر مباراتين كلاسيكو في الليغا (فاز 1 تعادل 1) – أطول سلسلة له أمام برشلونة منذ آذار/ مارس 2013.
4- سجل ريال مدريد في كل من آخر 43 مباراة لعبها في الليغا، برشلونة فقط في 2013 حقق سلسلة أطول (64).
5- سجل برشلونة في كل من آخر 22 مباراة لعبها أمام ريال مدريد في جميع المنافسات – أطول سلسلة لفريق في تاريخ الكلاسيكو.
6- سجل لويس سواريز 4 أهداف أمام ريال مدريد في الليغا منذ انضمامه إلى برشلونة في 2014- 2015 – أكثر من أي لاعب آخر في المنافسة.
7- سجل كريم بنزيمة 5 أهداف في آخر 5 مباريات كلاسيكو لعبها في البرنابيو في الليغا.
8- لم يخسر ريال مدريد في أي من المباريات السبع التي لعبها أمام خصميه التقليديين بوجود كاسيميرو على أرضية الملعب (فاز 2 تعادل 1 أمام برشلونة وفاز 1 تعادل 3 أمام أتلتيكو).
9- سجل سيرجيو راموس 4 أهداف بالرأس أمام برشلونة في الليغا – أكبر من التي سجلها أمام أي فريق آخر.
10- تلقى كيلور نافاس 15 هدفاً أمام برشلونة في الليغا – أكثر بستة أهداف على الأقل من التي تلقاها أمام أي فريق آخر في المنافسة.