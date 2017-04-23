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حقائق يجب معرفتها قبل إنطلاق كلاسيكو الأرض: ريال مدريد خسر مرتين في آخر 6 مباريات كلاسيكو

ريال مدريد هو أكثر فريق فاز على برشلونة في الليغا (بـ72)، بالمقابل برشلونة أيضاً هو أكثر فريق فاز على ريال مدريد في المسابقة ذاتها (بـ68)

سجل برشلونة في كل من آخر 22 مباراة لعبها أمام ريال مدريد في جميع المنافسات – أطول سلسلة لفريق في تاريخ الكلاسيكو

سجل سيرجيو راموس 4 أهداف بالرأس أمام برشلونة في الليغا – أكبر من التي سجلها أمام أي فريق آخر

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2017-04-23 17:34:17 A نشر: 2017-04-23 17:34:17 A