الشرطة: اعتقال شابة (21 عامًا) من منطقة كرمئيل

قالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّ:"الشرطة تواصل التحقيق في ملف اعتقال مشتبهة (21 عامًا)، من سكان منطقة كرميئيل، بالاعتداء على صديقها - شريك حياتها (46 عامًا)، سكان احدى البلدات هناك، وذلك وعلى ما يبدو على خلفية جدال بينهما خلال سفرهما معا بسيارته، عصر اليوم، في المنطقة هناك، ما أسفر عن اصابة الرجل بجراح طفيفة في وجهه وأحيل على اثرها لتلقي العلاج الطبي. والتحقيقات جارية"، إلى هنا بيان الشرطة.