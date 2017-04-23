فيديو- هيفاء وهبي تكشف النقاب عن أولى مشاهد مسلسل الحرباية

تمّ الافراج عن اول فيديو ترويجي للمسلسل، الذي لاقى أصداء كثيرة وواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بعد طول انتظار، كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن أولى مشاهد مسلسلها الرمضاني المنتظر "الحرباية"، حيث تمّ الافراج عن اول فيديو ترويجي للمسلسل، الذي لاقى أصداء كثيرة وواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمكن من اثارة الجدل منذ اللحظة الأولى.

هذا، وقد نشرت هيفاء على قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" البرومو، الذي ظهرت فيه وهي مرتدية ثوب فتاة بسطية، تقطن أحد الأحياء الشعبية، وتُظهر لقطات الفيديو محاولتها للهروب من شيء غامض، بالإضافة إلى لقطات "رقص، تعاطي مخدرات، وضرب نار"، كما ظهرت وهي تمسك بـ"حرباية"، وينتهي الفيديو بلقطة لها وهي تغني مقطع من أغنية الفنانة صباح "ساعات ساعات".

يشار أخيرًا إلى أنّ مسلسل "الحرباية" تأليف أكرم مصطفى ورانيا عاطف، بطولة هيفاء وهبي، دينا، منذر رياحنة، محمود عبدالمغني، أحمد فؤاد سليم، نجلاء بدر، صبري عبدالمنعم، من إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج مريم أحمدي.