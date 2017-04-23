النائب يوسف جبارين يُطلع سفير بريطانيا على اضراب الاسرى ومطالبهم

أكد جبارين في حديثه أن الاضراب يهدف إلى تحقيق مطالب أساسية للأسرى، مثل الاتصال الهاتفي بعائلاتهم والعلاج الطبي المناسب، وهي مطالب تضمنها المواثيق الدولية

التقى النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، مع السفير البريطاني في إسرائيل، ديفيد كواري، في مكتبه بالسفارة بتل أبيب، حيث اطلعه على مستجدات اضراب الأسرى الفلسطينيين وعلى تفاصيل مطالبهم العادلة. كما وطالب جبارين أن تأخذ الدول الاوروبية دورًا بالضغط على حكومة إسرائيل للتجاوب مع مطالب الاسرى. وقد وعد السفير كواري بنقل هذا الموقف للطرفين البريطاني والإسرائيلي.

كما وأكد جبارين في حديثه أن الاضراب يهدف إلى تحقيق مطالب أساسية للأسرى، مثل الاتصال الهاتفي بعائلاتهم والعلاج الطبي المناسب، وهي مطالب تضمنها المواثيق الدولية، وذلك ايضًا في ظل خرق إسرائيل الواضح لوثيقة جنيف الرابعة من خلال احتجاز الاسرى في سجون داخل إسرائيل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقد وناقش جبارين وكواري أيضًا أحوال الجماهير العربية في إسرائيل، خاصةً في ظل القوانين العنصرية والاقصائية التي سنتها الكنيست بالفترة الأخيرة، وعمل القائمة المشتركة، وفرص دعم المبادرات الاقتصادية والتربوية في المجتمع العربي من خلال المؤسسات الاوروبية.

وبعد اللقاء مع السفير، قدّم جبارين محاضرة لطاقم الموظفين بالسفارة بعنوان التحديات التي تواجه الجماهير العربية في إسرائيل، حيث تطرق إلى مجموعة القوانين العنصرية ضد المواطنين العرب والمكانة القانونية الدونية التي تنتجها هذه القوانين، بالإضافة إلى سياسات الحكومات المتعاقبة في مجال الارض والمسكن والتعليم والعمل التي ترسّخ المكانة الاقتصادية والاجتماعية الدونية للمواطنين العرب.

كما وتطرق جبارين إلى سُبل توسيع فرص التعليم الاكاديمي في بريطانيا وإلى اهمية توفير المنح الدراسية للطلاب العرب والبرامج الأكاديمية المهنية للمحاضرين العرب وذلك من أجل دعم المسيرة العلمية والأكاديمية للمهنيين العرب.