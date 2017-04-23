اغلاق
اغلاق
أخبار اخبار الكنيست النائب يوسف جبارين يُطلع سفير بريطانيا على اضراب الاسرى ومطالبهم

أخبار

[X]
وادي عارة النائب جبارين يُطلع سفير بريطانيا على اضراب الاسرى
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

النائب يوسف جبارين يُطلع سفير بريطانيا على اضراب الاسرى ومطالبهم

 

أكد جبارين في حديثه أن الاضراب يهدف إلى تحقيق مطالب أساسية للأسرى، مثل الاتصال الهاتفي بعائلاتهم والعلاج الطبي المناسب، وهي مطالب تضمنها المواثيق الدولية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-23 16:22:32 A A

التقى النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، مع السفير البريطاني في إسرائيل، ديفيد كواري، في مكتبه بالسفارة بتل أبيب، حيث اطلعه على مستجدات اضراب الأسرى الفلسطينيين وعلى تفاصيل مطالبهم العادلة. كما وطالب جبارين أن تأخذ الدول الاوروبية دورًا بالضغط على حكومة إسرائيل للتجاوب مع مطالب الاسرى. وقد وعد السفير كواري بنقل هذا الموقف للطرفين البريطاني والإسرائيلي.

كما وأكد جبارين في حديثه أن الاضراب يهدف إلى تحقيق مطالب أساسية للأسرى، مثل الاتصال الهاتفي بعائلاتهم والعلاج الطبي المناسب، وهي مطالب تضمنها المواثيق الدولية، وذلك ايضًا في ظل خرق إسرائيل الواضح لوثيقة جنيف الرابعة من خلال احتجاز الاسرى في سجون داخل إسرائيل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقد وناقش جبارين وكواري أيضًا أحوال الجماهير العربية في إسرائيل، خاصةً في ظل القوانين العنصرية والاقصائية التي سنتها الكنيست بالفترة الأخيرة، وعمل القائمة المشتركة، وفرص دعم المبادرات الاقتصادية والتربوية في المجتمع العربي من خلال المؤسسات الاوروبية.

وبعد اللقاء مع السفير، قدّم جبارين محاضرة لطاقم الموظفين بالسفارة بعنوان التحديات التي تواجه الجماهير العربية في إسرائيل، حيث تطرق إلى مجموعة القوانين العنصرية ضد المواطنين العرب والمكانة القانونية الدونية التي تنتجها هذه القوانين، بالإضافة إلى سياسات الحكومات المتعاقبة في مجال الارض والمسكن والتعليم والعمل التي ترسّخ المكانة الاقتصادية والاجتماعية الدونية للمواطنين العرب.

كما وتطرق جبارين إلى سُبل توسيع فرص التعليم الاكاديمي في بريطانيا وإلى اهمية توفير المنح الدراسية للطلاب العرب والبرامج الأكاديمية المهنية للمحاضرين العرب وذلك من أجل دعم المسيرة العلمية والأكاديمية للمهنيين العرب.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة تفجع بوفاة جمال عبد الخالق | [317 قراءة]
2 نادي دبورية يضمن بقاءه في الدرجة الثانية وهبوط يافة | [272 قراءة]
3 الفرنسيون يختارون الرئيس الحادي عشر للجمهورية | [192 قراءة]
4 مذكرات عشيقة سابقة الحلقة 4 كاملة | [174 قراءة]
5 الناصرة: تظاهرة للاحزاب والنشطاء تضامنا مع الأسرى | [159 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
2 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
3 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الحوت 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب