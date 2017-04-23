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رياضة وشباب رياضة محلية محكمة الطاعة تعيد 3 نقاط الى هـ. بيسان على حساب م. دالية الكرمل

رياضة وشباب

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حيفا والمنطقة محكمة الطاعة تعيد 3 نقاط الى هبوعيل بيسان
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محكمة الطاعة تعيد 3 نقاط الى هـ. بيسان على حساب م. دالية الكرمل

هذا القرار يعني هبوط الفريق الديلاوي الى المرتبة الأخيرة برصيد 25 نقطة

رئيس الادارة الديلاوية صالح نصر الدين :

هذا قرار مجحف، وسنقوم بالاستئناف عليه سريعا بواسطة المحامي روعي دانييل، ولن نقبل بأقل من اعادة النقاط لنا

من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-23 16:22:32 A A

أعادت محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم ثلاث نقاط الى صفوف فريق هبوعيل بيسان، كانت قد خصمت منه بسبب اشراك اللاعب عفيف نزال بطريقة غير قانونية أثناء الفوز على فريق مكابي دالية الكرمل بثلاثة أهداف نظيفة. وفي بداية الأمر تم احتساب فوز اداري للديلاويين، لكن قدم مسؤولو بيسان بواسطة المحامي ايال يافي اثباتات تؤكد أن اللاعب لعب بطريقة شرعية، وأنه قد حصل على تحريره من الدوري الفلسطيني.


رئيس الادارة الديلاوية صالح نصر الدين

وقال رئيس الادارة الديلاوية صالح نصر الدين في رده على القرار:"هذا قرار مجحف، وسنقوم بالاستئناف عليه سريعا بواسطة المحامي روعي دانييل، ولن نقبل بأقل من اعادة النقاط لنا".

ويعني هذا القرار هبوط الفريق الديلاوي الى المرتبة الأخيرة برصيد 25 نقطة، قبل خوضه مباراته الختامنية والفاصلة أمام فريق هبوعيل كفركنا. وتابع صالح نصر الدين:"نحن متمسكون بحقنا في اعادة النقاط لنا، وفي كل الأحوال لا ينفعنا سوى الفوز على الكناويين للبقاء".

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