المشتركة تدعم مطالب الأسرى المضربين عن الطعام وتحذّر من اطعام قسري لهم

القائمة المشتركة:

ندعو نقابة الاطباء العامة في إسرائيل إلى الإيفاء بتعهدها بعدم السماح لأي طبيب للقيام بإطعام قسري

مطالب الأسرى تستند إلى القانون الدولي، وهي بمعظمها منجزات الحركة الأسيرة عبر سنوات طويلة من النضال والتضحيات وجرى سلبها وإلغاؤها في السنوات الأخيرة

توجهت كتلة المشتركة برسالة عاجلة الى رئيس الكنيست، يولي ادليشطاين، لعقد جلسة طارئة لبحث اضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذي مضى عليه اسبوع كامل

عمّمت القائمة المشتركة بيانًا صحفيًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"حذرت كتلة القائمة المشتركة البرلمانية من لجوء مصلحة السجون الى الإطعام القسري لكسر إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، ودعت نقابة الاطباء العامة في إسرائيل إلى الإيفاء بتعهدها بعدم السماح لأي طبيب للقيام بإطعام قسري، الذي اعتبرته النقابة نفسها شكلًا من إشكال التعذيب، تبعًا للقانون الدولي ومواقف منظمات الأطباء الدولية. وناشدت المشتركة منظمات حقوق الانسان والقيادة الفلسطينية والنقابات الصحية الى الاستعداد لمواجهة هذا الخطوة الخطيرة، التي تعلن السلطات الإسرائيلية جهارة انها ستلجأ إليها قريبًا، استنادًا إلى قانون "الإطعام القسري"، الذي أقرته الكنيست.



نوّاب المشتركة



وعبرت القائمة المشتركة عن "دعمها للمطالب العادلة للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، مؤكدةً أن هذه المطالب، تستند إلى القانون الدولي، وهي بمعظمها منجزات الحركة الأسيرة عبر سنوات طويلة من النضال والتضحيات وجرى سلبها وإلغاؤها في السنوات الأخيرة في خرق فاضح للاتفاقيات بخصوصها بين قيادات الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية"، بحسب البيان.

وجاء في البيان أيضًا:"وتوجهت كتلة المشتركة برسالة عاجلة الى رئيس الكنيست، يولي ادليشطاين، لعقد جلسة طارئة لبحث اضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذي مضى عليه اسبوع كامل. وقدمت كذلك طلبًا لرئيس لجنة الداخلية في الكنيست، دافيد امسالم، لعقد جلسة في اللجنة لبحث تداعيات وأبعاد إضراب الأسرى".

وزاد البيان:"إلى جانب ذلك، قرر نواب القائمة المشتركة طرح إضراب الأسرى، ومطالبهم العادلة وسلب حقوقهم وانتهاك القانون الدولي بخصوصهم، في الجلسة الخاصة التي ستعقدها الكنيست الثلاثاء والأربعاء القادمين حول سلطة البث، وسوف يخصصون خطاباتهم حول هذا الموضوع. وإذ تؤكد القائمة المشتركة أنها لن تدخر جهدًا في إثارة قضية الأضراب على المستوى البرلماني، فإنّها ترى ضرورة تصعيد النضال الجماهيري دعمًا للإضراب ولمطالب الأسرى، وكذلك ضرورة أن يكون النضال وحدويًا وموحدًا على كافة المستويات. يشار الى أن نواب القائمة المشتركة كانوا قد طرحوا، قبل أشهر، المواضيع التي يطالب بها الأسرى في جلسات سابقة للجنة الداخلية بحضور مسؤولي مصلحة السجون، وتم الاتفاق حينها على ان تقوم اللجنة بعقد سلسلة جلسات خاصة لبحث هذا المواضيع، وترى المشتركة ضرورة الإسراع في عقد هذه الجلسات خاصة بعد ان شرع الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام، مطالبين بحياة كريمة واسترجاع الحقوق التي يجب أن تُمنح لهم في السجن والتي تم سلبها منهم"، وفقًا للبيان.

واختتم البيان:"وقال رئيس لجنة الأسرى في القائمة المشتركة النائب اسامة سعدي: "نقف الى جانب أسرانا في معركة الأمعاء الخاوية، معركة الحرية والكرامة التي تتجسّد في رسالة التحدّي من أسرانا أمام سجّانهم. اسرائيل تنتهك القانون الدولي في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، هذا الانتهاك هو أحد الوجوه القبيحة للاحتلال الذي سيزول حتمًا، لينعم شعبنا واسرانا بالحرية"، إلى هنا بيان المشتركة.