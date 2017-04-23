بعد شد وجذب: الإعلان رسميًا عن غياب النجم البرازيلي نيمار عن الكلاسيكو

كان نيمار قد تعرض للإيقاف لمدة ثلاثة مباريات، وحاولت إدارة برشلونة تقليص مدة العقوبة لمباراة وحيدة

أصدر نادي برشلونة ، بيانًا رسميًا صباح اليوم الأحد يعلن فيه إستبعاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من قائمة الفريق للقاء الكلاسيكو الذي سيجمع البلوجرانا مع ريال مدريد هذه الليلة (الساعة 21:45)، ضمن الجولة الـ33 من عمر الليجا.



نيمار وزملاءه من تدريبات الفريق إستعدادًا لمبارة الكلاسيكو

وسيستضيف ريال مدريد فريق برشلونة مساء اليوم الأحد على ملعب "السانتياجو بيرنابيو" في لقاء سيحسم بشكل كبير هوية الفائز بلقب الليجا، حيث يتصدر المرينجي الدوري بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، ويتبقى للفريق الملكي مباراة مؤجلة مع سيلتا فيجو.

وكان نيمار قد تعرض للإيقاف لمدة ثلاثة مباريات، وحاولت إدارة برشلونة تقليص مدة العقوبة لمباراة وحيدة حتى يتسنى له المشاركة في الكلاسيكو، ولكن الإتحاد الإسباني رفض الإستئناف وأيضاً محكمة الـ"TAD" الرياضية.

وفضل برشلونة عدم إستدعاء نيمار للتواجد في قائمة برشلونة المسافرة لمدريد، بسبب عدم التأكد من قانونية قبول محكمة التحكيم الرياضية الإسبانية "تاد" للطعن الذي تقدمت به إدارة برشلونة ضد إيقاف اللاعب البرازيلي 3 مباريات بعد طرده في مباراة مالاجا، وذلك قبل 12 ساعة من موعد المباراة، لذا تم إقصاء نيمار من القائمة.