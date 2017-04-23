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أخبار محليات الناصرة: وفاة نزهة شحادة أبو ربيع - علي (أم عدنان) عن عمر يناهز 68 عامًا

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الناصرة والقضاء الناصرة: وفاة نزهة شحادة أبو ربيع - علي
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الناصرة: وفاة نزهة شحادة أبو ربيع - علي (أم عدنان) عن عمر يناهز 68 عامًا

سيشيّع جثمانها الطاهر اليوم الأحد الموافق 23.04.2017 عند صلاة العصر

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-23 15:07:09 A A

آل علي وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الناصرة ، ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية نزهة شحادة أبو ربيع (علي) - أم عدنان، حرم المرحوم أحمد توفيق علي، عن عمر يناهز 68 عامًا. هذا، وسيشيّع جثمانها الطاهر اليوم الأحد الموافق 23.04.2017، من بيتها الكائن في حي الفاخورة في الناصرة للصلاة عليها في مسجد النور عند صلاة العصر، ومن ثم الى مثواها الاخير في المقبرة الجديدة. إنّا لله وإنّا اليه راجعون. 


المرحومة نزهة شحادة أبو ربيع علي

* تقبل التعازي في بيتها الكائن في حي الفاخورة 

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