باقة الغربية: الاندلس الاعدادية تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج

جاء في البيان:



القى رئيس مجلس الطلاب الطالب بكر مقالدة كلمة حيا الطلاب مبينا اهمية الصلاة

وصل غلى موقع العرب بيان صادر عن مدرسة الأندلس الإعدادية في باقة الغربية ، جاء فيه:"جرى، اليوم الأحد، في مدرسة الاندلس الإعدادية في باقة الغربية إحتفال لإحياء ذكرى الاسراء والمعراج، وبدأ بعرض كبير لكشافة المدرسة بقيادة الاستاذ وسام رفيق كبها، ومن ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم رتلتها الطالبة تقوى غنايم، ومن ثم محاضرة دينية شاملة القاها الشيخ أحمد بيادسة إمام مسجد يمة، تحدث فيها عن أهمية الدروس والمواعظ المستفادة من الإسراء والمعراج".



خلال الإحتفال

وأضاف البيان: "وألقى رئيس مجلس الطلاب الطالب بكر مقالدة كلمة حيا الطلاب مبينا اهمية الصلاة. وقدم الطلاب فقرات دينية وترفيهية لائقة نالت إستحسان الطلاب، كما وجرت مسابقة دينية جامعه حول معاني الإسراء والمعراج ووزعت الهدايا المناسبة على الطلاب الفائزين. هذا وأشادت مديرة المدرسة المربية سامية عراقي بهذه الذكرى الإيمانية الغالية على قلوبنا داعية الطلاب الى الاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم" إلى هنا نص البيان .