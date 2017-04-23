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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: السطو على فرع بنك البريد في حيفا

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حيفا والمنطقة الشرطة: السطو على فرع بنك البريد في حيفا
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الشرطة: السطو على فرع بنك البريد في حيفا

باشرت الشرطة اعمال البحث الحثيثة والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-23 14:43:22 A A

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب،  جاء فيه:"أقدم مشتبه مجول الهوية، ظهر اليوم الأحد، على تنفيذ عملية سطو طالت فرع بنك البريد في شارع يافا ب حيفا ، حيث تمكن من الهرب ومعه مبلغ من النقود، دون تسجيل اصابات بشرية بالواقعة. هذا، وباشرت الشرطة اعمال البحث الحثيثة والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقًا لبيان الشرطة. 

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