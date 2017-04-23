حيفا والمنطقة الشرطة: السطو على فرع بنك البريد في حيفا
الشرطة: السطو على فرع بنك البريد في حيفا
باشرت الشرطة اعمال البحث الحثيثة والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات
عمّمت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"أقدم مشتبه مجول الهوية، ظهر اليوم الأحد، على تنفيذ عملية سطو طالت فرع بنك البريد في شارع يافا ب حيفا ، حيث تمكن من الهرب ومعه مبلغ من النقود، دون تسجيل اصابات بشرية بالواقعة. هذا، وباشرت الشرطة اعمال البحث الحثيثة والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقًا لبيان الشرطة.
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