القيادي الحمساوي مشير المصري: السلطة تشدد الحصار على غزة وتجني اموالًا طائلة من ورائها
القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" - مشير المصري:
حماس لديها أوراقها التي تدخرها خدمة لشعبنا الفلسطيني، ولديها خطة لمواجهة هذه الإجراءات، ولدينا أوراق القوة
ما فشل فيه العدو في الحرب بانتزاع سلاح المقاومة لن ينجح به عباس من خلال الحصار
لقاءات المصالحة لمقبلة ستكون لقاءات وطنية يحضرها كل الفصائل الفلسطينية لتكون حاضرة وشاهدة على ما يتم الاتفاق عليه وليست لقاءات ثنائية كما كان سابقا
اكّد القيادي في حركة المقاومة الاسلامية " حماس "، مشير المصري ، في كلمة له خلال مؤتمر نظمته "هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الاعمار" في اليوم العالمي لنصرة غزة ، أنّ "حماس لديها الكثير من الأوراق تدخرها وخطة لمواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من تشديد للحصار". كما ووجّه إتهامًا للسلطة الفلسطينية في رام الله بأنها "تشدد الحصار على قطاع غزة وذلك على الرغم من أنها تجني أموالا طائلة من ورائها"، كما قال.
مشير المصري
ووفقًا لتصريحات المصري فإنّ "السلطة تجبي شهريا من الضرائب التي تدخل إلى قطاع غزة 120مليون دولار، تدفع منها 70 مليون دولار رواتب لموظفيها المستنكفين عن العمل ويدخل في خزينتها 50 مليون دولار، كما أعادت ضريبة "البلو" على وقود محطة توليد الكهرباء "لتغرق غزة في الظلام"، على حد قوله.
وتابع المصري:"نحن أمام إعادة استنساخ هذا الحصار بوجوه فلسطينية"، مشددا في الوقت ذاته أن "ما فشل فيه العدو في الحرب بانتزاع سلاح المقاومة لن ينجح به عباس من خلال الحصار". وقال: "حماس لديها أوراقها التي تدخرها خدمة لشعبنا الفلسطيني، ولديها خطة لمواجهة هذه الإجراءات، ولدينا أوراق القوة". وشدد المصري على أنّ "المقاومة الفلسطينية حققت التوازن الاستراتيجي في أدوات الرعب وصولا لأدوات الردع".
وقال المصري في تصريحاته ايضًا: "الذين يخوفنا من القادم نقول لهم غزة لا تهدد ولا تخوف فغزة التي صبرت أمام عدوان استمر 51 يوماً لم نرى طفلا يرفع الرايات البيضاء أمام طائرات الأباتشي فهل نرفعها لعباس اليوم أمام التهديد والوعيد". وفيما يخص لقاءات المصالحة، أكد المصري على أنّ "حركته ستحرص على أن تكون اللقاءات المقبلة لقاءات وطنية يحضرها كل الفصائل الفلسطينية لتكون حاضرة وشاهدة على ما يتم الاتفاق عليه وليست لقاءات ثنائية كما كان سابقا"، كما قال.