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القيادي الحمساوي مشير المصري: السلطة تشدد الحصار على غزة وتجني اموالًا طائلة من ورائها

القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" - مشير المصري:

حماس لديها أوراقها التي تدخرها خدمة لشعبنا الفلسطيني، ولديها خطة لمواجهة هذه الإجراءات، ولدينا أوراق القوة

ما فشل فيه العدو في الحرب بانتزاع سلاح المقاومة لن ينجح به عباس من خلال الحصار

لقاءات المصالحة لمقبلة ستكون لقاءات وطنية يحضرها كل الفصائل الفلسطينية لتكون حاضرة وشاهدة على ما يتم الاتفاق عليه وليست لقاءات ثنائية كما كان سابقا

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-04-23 20:47:33 A نشر: 2017-04-23 20:47:33 A