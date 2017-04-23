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أخبار عربية وعالمية وفد فلسطيني يصل إلى واشنطن اليوم ويجري ترتيبات تمهيدًا للقاء ترامب وعباس

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وفد فلسطيني يصل إلى واشنطن اليوم
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وفد فلسطيني يصل إلى واشنطن اليوم ويجري ترتيبات تمهيدًا للقاء ترامب وعباس

مصادر فلسطينية مطلعة:

الوفد سيصل اليوم واشنطن، ليبدأ لقاءاته غدا الاثنين مع المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية والأمن القومي الأمريكي

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-23 12:40:24 A A

غادر وفد فلسطيني رام الله، اليوم الأحد، متجهًا الى واشنطن، لبحث ترتيبات اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الامريكي دونالد ترامب، والمقرر يوم 3 ايار/مايو القادم. وبحسب ما أوضحته مصادر فلسطينية مطلعة فإنّ "الوفد سيصل اليوم واشنطن، ليبدأ لقاءاته غدا الاثنين مع المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية والأمن القومي الأمريكي للتباحث بشأن الموضوعات والقضايا على أجندة لقاء الرئيس بنظيره الأمريكي دونالد ترامب"، وفقًا لما نقلته وكالة معًا.


الرئيس الفلسطيني محمود عباس

يذكر أنّ الوفد الفلسطيني يتكون من الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، ومحمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.

هذا، وأوضحت المصادر أيضًا أنّ "الوفد سيعود إلى رام الله، مساء الخميس المقبل، وسيقدم تقريره حول نتائج زيارته إلى واشنطن للرئيس والقيادة ليتم تقييم النتائج وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها فلسطينيا".
 

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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