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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: اعتقال مشتبهيْن مقدسيين بسرقة سيارات

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القدس والقضاء الشرطة: اعتقال مشتبهيْن مقدسيين بسرقة سيارات
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الشرطة: اعتقال مشتبهيْن مقدسيين بسرقة سيارات

الشرطة:

 تم القاء القبض على مشتبهين عربيين مقدسيين (25 عاما)، سائق السيارة والمسافر برفقته. هذا وتم تحويل المشتبهين للتحقيقات الجارية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-23 13:17:10 A A

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا جاء فيه: "مؤخرا وخلال نشاط لشرطة السير والمرور على شارع رقم 1 لاتجاة الشرق في منطقة اللد والرملة ومع استلام الشرطة اخطارا من شركة "ايتوران" حول سرقة دراجة نارية تمّ التوصل إلى ضبط الدراجة وعلى متنها مشتبه عربي مقدسي (27 عاما) الذي تم القاء القبض عليه متلبسا، هذا وبعد ساعات تمّ استلام اخطار آخر في شرطة السير والمرور مفادة سرقة دراجة اخرى تم تحميلها على متن سيارة تجارية مع رصد حركتها في نفس المنطقة هناك وبحيث تمكنت القوات من ضبطها والدراجة الحديثة التي يقدر ثمنها بما يفوق 100 الف شاقل، وبالتالي تم القاء القبض على مشتبهين عربيين مقدسيين (25 عاما)، سائق السيارة والمسافر برفقته. هذا وتم تحويل المشتبهين للتحقيقات الجارية وسط ترجيح الشرطة شبهات تشكيلهم عصابة سرقة سيارات وبالذات دراجات نارية حديثة وغيرها في المنطقة هناك" وفقا للبيان. 


تصوير الشرطة

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