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رياضة وشباب رياضة عالمية ساني: جوارديولا يطالبني باللعب مثل ميسي ونيمار

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ساني: جوارديولا يطالبني باللعب مثل ميسي ونيمار
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ساني: جوارديولا يطالبني باللعب مثل ميسي ونيمار

صطدم مانشستر سيتي مع آرسنال، اليوم الأحد، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يواجه الفائز منهما تشيلسي في نهائي البطولة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-23 16:17:15 A A

قال ليروي ساني، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن مدربه بيب جوارديولا شجعه على اللعب مثل ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، نجمي برشلونة الإسباني.


ليروي ساني

وأضاف ساني، في تصريحات لصحيفة "تيلجراف" الإنجليزية: "جوارديولا قادر على مساعدتي؛ لأنه يعرف كيف يلعب ميسي وكيف يتدرب، لأنه كان يراه يوميًا". وتابع الدولي الألماني: "لهذا السبب هو يحاول أن يساعدني، ويعطيني الثقة، هو يقول لي: نعم جرب هذا، ربما عليك فعل ذلك مثلما يفعل ميسي أو نيمار".

وتطرق ساني للحديث عن الصعوبات التي واجهته مع بداية انتقاله للسيتي، موضحًا: "كنت صغيرًا، وعندما لعبت أمام الفرق الكبيرة في البداية، فكرت في أنهم أفضل مني". وواصل: "ربما كنت خائفًا قليلاً؛ لأني في فريق جديد وبلد جديدة، ولا أعلم أي شيء عن هذا الدوري".

وأتم حديثه بقوله: "لكن في النهاية بيب قال لي: العب مثلما كنت تلعب في شالكه؛ لأنك كنت حر هناك، اللاعبون الآخرون هم بشر طبيعيون، لذلك قدم أفضل ما عندك والعب بحرية".

ويصطدم مانشستر سيتي مع آرسنال، اليوم الأحد، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يواجه الفائز منهما تشيلسي في نهائي البطولة.

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