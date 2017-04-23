تورونتو تحتفل بيوم الأرض العالمي

شاركت مدينة تورونتو الكندية في إحياء يوم الأرض العالمي، حيث تمّت إضاءة البرج الوطني الكندي باللون الأخضر. ووفقًا للأم المتحدة فإنّ "اليوم الدولي/العالمي للأرض جاء لنتذكر أن الأرض، بكل نظمها الإيكولوجية، هي التي تمدنا بالحياة وأدوات البقاء. والاحتفاء بهذا اليوم هو اعتراف بالمسؤولية الجماعية، كما أشار إلى ذلك إعلان ريو في 1992، من خلال الدعوة إلى الوئام مع الطبيعة والأرض بما يسهم في تحقيق التوازن المنصف بين الحاجات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحاضر والمستقبل".