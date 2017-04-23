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تكنولوجيا هواتف ذكية جوجل تختبر ميزة Copyless Paste في متصفح كروم

تكنولوجيا

جوجل تختبر ميزة Copyless Paste في متصفح كروم
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جوجل تختبر ميزة Copyless Paste في متصفح كروم

يمكن العثور على الميزة الجديدة في إصدار كروم 59 والإصدارات الأحدث، وبحسب الوصف الخاص بالميزة فإنها تعد تغيير ذكي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-23 12:07:45 A A

نشرت شركة جوجل الشيفرة البرمجية الأولى لميزة جديدة تسمى "Copyless Paste" تعمل على إضافتها لنسخة أندرويد من متصفحها للويب كروم، وتعمل الميزة الجديدة على أخذ البيانات الخاصة بها من إستعمال المستخدم لمتصفح كروم وإستخدامها لتحسين التجربة في التطبيقات الأخرى.


صورة توضيحية

وتعمل الشركة بشكل مستمر على جلب الميزات الإضافية للملايين من مستخدمي مصتفحها كروم الرائد في سوق متصفحات الإنترنت، وذلك من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية، حيث تعد ميزة التمرير إحدى تلك الميزات التي أطلقتها للمستخدمين بعد فترة اختبار بلغت 10 أشهر.

ويمكن العثور على الميزة الجديدة في إصدار كروم 59 والإصدارات الأحدث، وبحسب الوصف الخاص بالميزة فإنها تعد تغيير ذكي فيما يتعلق بإمكانية دمج الشركة لمتصفح كروم مع بقية التطبيقات العاملة على الجهاز المحمول، حيث تعد الميزة بتوفير اقتراحات لإدخال النص استناداً إلى سياق عمليات تصفح الويب السابقة.

ويتضمن الوصف أيضاً مثالاً على كيفية عمل هذه الميزة، حيث يشير الوصف "إذا كنت تبحث عن موقع مطعم ما عبر الإنترنت وقمت بالتبديل إلى تطبيق الخرائط فتعمل لوحة المفاتيح على عرض اسم هذا المطعم كاقتراح لإدخاله ضمن شريط البحث"، ويتم تخزين البيانات محلياً فقط ولا يتم إرسالها أبداً إلى جوجل.

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