نجاح جماهيري ونقدي لفيلم هواء مقدس في ترابيكيا

استقبل فيلم "هواء مقدس" للمخرج والممثل شادي سرور بحفاوة من الجمهور والنقاد في عرضه العالمي الاول في مهرجان ترايبيكا في نيويورك. حيث عرض لأول مرة يوم الخميس وقد اضافت ادارة المهرجان عرض خامس للفيلم بعد ان نفذت تذاكر العروض الاربعة التي حددها المهرجان. الفيلم يعرض ضمن المسابقة الرسمية العالمية للمهرجان الذي يعتبر من اهم مهرجانات السينما المستقلة حيث سيتنافس على جائزة افضل فيلم مع 9 افلام مهمة من العالم اختيرت من بين تسعة آلاف فيلم. وسوف تستمر دورة هذا العام حتى 30 نيسان.



وقد أعرب المخرج شادي سرور ابن الناصرة عن سعادته بنجاح الفيلم في ترابيكيا حيث قال في تصريح خاص للزميل شادي بلان من نيويورك: "سعيد جدا من استقبال الجمهور للفيلم خاصة انه يعرض بمهرجان مهم وقيم، وقد عبر الجمهور عن اعجابه الكبير بالفيلم، وانا محظوظ لافتتاح فيلمي في هذا المهرجان الذي يقدر الفن . وقد اشادت الصحف بالفيلم فثلاث صحف مهمة نصحت الجمهور بمتابعته ووضعوه ضمن قائمة افضل الافلام التي يحب مشاهدتها، ومنهم "هوليوود ريبورتر" و"سكرين ديلي" التي تعتبر حلم لكل مخرج ان يكتب عنه بهذه الصحف المهمة المتخصصة شؤون الفن السابع.

يروي الفيلم الكوميدي الذي كتبه شادي سرور قصة "ادم" (35 سنة) الذي يضطر الى اختلاق فكرة بيع الهواء المقدس للسياح في الناصرة بفترة زيارة قداسة البابا البلاد ليتمم صفقة بملايين الدولارات لكي يحقق احلامه وهذا يأخذه الى رحلة تخبطات اجتماعية ودينية وسياسية وعائلية ووجودية.

يشارك في بطولة الفيلم الى جانب شادي سرور كل من: لتيسا عيدو، داليا عوكل، شموليك كلدرون، طارق قبطي، بيان عنتير، يوسف ابو وردة، لطف نويصر، ابراهيم ساق الله وفارس حنانيا. انتاج ايلان موسكوفيتش وشادي سرور، شارك في الانتاج: وسام طبر، مونتاج: نعمان بشارة، منتجة منفذة: لورا حوا، موسيقى تصويرية: حبيب شحادة -حنا، مصمم شريط الصوت: رجا دبيه، تصميم ملابس: نعيم القاسم.

