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رياضة وشباب

برشلونة مهتم بضم إريكسن صانع ألعاب توتنهام
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برشلونة مهتم بضم إريكسن صانع ألعاب توتنهام

كان إريكسن ابن الـ25 عام قد أنضم لصفوف السبيرز عام 2013، قادماً من أياكس الهولندي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-23 12:07:51 A A

يخطط فريق برشلونة الإسباني للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن، صانع ألعاب توتنهام هوتسبور الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.


كريستيان إريكسن

ومع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو تألق وأصبح من أهم اللاعبين في الفريق اللندني، خاصةً هذا الموسم بعد تسجيله 11 هدف، وصناعة العديد من الأهداف الأخرى.

وذكرت صحيفة "الدايلي ميرور" الإنجليزية أن إدارة برشلونة معجبة بإمكانيات اللاعب إريكسن، وترغب في ضمه الصيف المقبل. وأشارت الصحيفة أن إريكسن يعتبر البديل المناسب لقائد برشلونة آندرياس إنيستا، الذي يعاني هذا الموسم من تراجع مستواه بسبب إصاباته المتكررة.

وكشفت الصحيفة أن إريكسن سيكون مفيداً للغاية لثلاثي الـMSN ميسي، وسواريز، ونيمار، كونه لاعباً جماعياً بالإضافة لصناعته للكثير من الأهداف. وكان إريكسن ابن الـ25 عام قد أنضم لصفوف السبيرز عام 2013، قادماً من أياكس الهولندي.

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