بئر السبع: تقديم لوائح اتّهام ضد شبان يهود بتهمة الاعتداء على عرب على خلفية قوميّة

الشرطة:

تم خلال التحقيقات ضبط أدوات وأغراض عدة إستخدمها المشتبهون خلال تنفيذ الإعتداءات، بما شمل سكاكين وعصي وقضبان حديدية وكل ذلك من منطلقات قومية عنصرية

وصل لموقع العرب بيان صادر عن المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، جاء فيه: "على خلفية عدة وقائع هجوم وإعتداءات عنيفة على مواطنين عرب، وقائع حصلت منذ شهر ديسمبر الماضي، في أنحاء شتى بمدينة بئر السبع، وبما شمل تنفيذ عملية طعن في ساعات ليل يوم 21 شباط الماضي، وقائع مختلفة تخللها إستخدام أدوات مختلفة وبما شمل عصي وسكاكين وقضبان حديدية وأغراض أخرى، تم السماح بالنشر على أن تحقيقات مشتركة جمعت ما بين الشرطة والشاباك، أسفرت عن التوصل لإعتقال 6 مشتبهين يهود من بئر السبع بالضلوع فيها، وبما شمل جنديين في الخدمة النظامية وقاصر، بحيث تم الربط خلال التحقيقات معهم، بالضلوع في عدة وقائع وبما شمل إعتداءات على مواطنين عرب في 5 وقائع مختلفة والحاق أضرار بالغة في سيارات مواطنين عرب وغيرها هناك، إضافة إلى أنه تم خلال التحقيقات ضبط أدوات وأغراض عدة استخدمها المشتبهون خلال تنفيذ الإعتداءات، بما شمل سكاكين وعصي وقضبان حديدية وكل ذلك من منطلقات قومية عنصرية ومنع إنصهار اليهود والعرب في بئر السبع" وفقًا للبيان.

وأضاف: "كذلك، تبين خلال التحقيقات على أن المشتبهين كانوا قد استوحوا بعضًا من أفعالهم من خلال مشاهدتهم أشرطة مصورة تابعة لمنظمة "لهڤا" اليمينية المتطرفة المعادية للتعايش والاندماج مع العرب، وخاصة شريط موضوعه تخليص يهودية كانت قد تزوجت من عربي وحتى ان أحد المشتبهين أعرب عن تأييده لهذه المنظمة وكان في نيته الإنضمام اليها، وتم مؤخرًا في المحكمة المركزية التقدم بلوائح إتهام ضد الستة الضالعين، كل بما نسب اليه من قسط جرائم قومية، إرتكبوها من منطلقات إرهابية معادية للعرب" إلى هنا نص البيان.