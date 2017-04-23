نتنياهو: امتلاك إيران لسلاح نووي يعني محو إسرائيل وعلى أمريكا الغاء الاتفاق معها

نتنياهو:

اسرائيل لن تسمح بأن تتوفر لإيران الأسلحة النووية في أي وقت في المستقبل القريب أو البعيد، لأنّه في حالة امتلاك إيران لهذه الأسلحة فإنّها بذلك ستحقق حلمها وهو الاستيلاء على منطقة الشرق الاوسط

صرّح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو قائلًا إنّه "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء الاتفاقية النووية مع إيران واستبدالها"، وقد مدح خلال إحدى المقابلات له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيرا، على ما وصفه بالتغير الايجابي في موقف الإدارة الأمريكية الحديثة من النظام الايراني"، بحسب ما نقلته وسائل اعلام عبرية.



نتنياهو خلال جلسة الحكومة اليوم الأحد 23.04

وأشار نتنياهو إلى أنّه: "أن تمتلك إيران سلاحًا نوويًّا يعني محو إسرائيل من على وجه الأرض، لذلك اسرائيل لن تسمح بأن تتوفر لإيران الأسلحة النووية في أي وقت في المستقبل القريب أو البعيد، لأنّه في حالة امتلاك إيران لهذه الأسلحة فإنّها بذلك ستحقق حلمها وهو الاستيلاء على منطقة الشرق الاوسط كاملة" كما قال.