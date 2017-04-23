حماقي يحيي حفلًا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

نشر حماقي بعض الصّور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

أحيا النجم الشاب محمد حماقي حفلًا كبيرًا لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث قدّم باقة من أجمل أغاني ألبومه الجديد بالإضافة إلى بعض الأغاني السابقة له، والتي لاقت إعجاب جميع الحضور.





محمد حماقي



ونشر حماقي بعض الصّور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لاقت إعجاب الجمهور عبر العالم الافتراضي وطالبوه بإحياء المزيد من الحفلات الغنائية في أماكن مختلفة.