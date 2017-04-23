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فنانين فن عربي حماقي يحيي حفلًا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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حماقي يحيي حفلًا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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حماقي يحيي حفلًا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

نشر حماقي بعض الصّور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-23 16:22:32 A A

أحيا النجم الشاب محمد حماقي حفلًا كبيرًا لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث قدّم باقة من أجمل أغاني ألبومه الجديد بالإضافة إلى بعض الأغاني السابقة له، والتي لاقت إعجاب جميع الحضور.


محمد حماقي

ونشر حماقي بعض الصّور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لاقت إعجاب الجمهور عبر العالم الافتراضي وطالبوه بإحياء المزيد من الحفلات الغنائية في أماكن مختلفة.

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