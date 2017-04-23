مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع المدافع ماركينيوس

الجدير بالذكر أن الكثير من الأندية الأوروبية تبدي رغبتها دائماً في شراء ماركينيوس من البي أس جي وعلى رأسها برشلونة

يفكر نادي مانشستر يونايتد في التوقيع مع لاعب فريق باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل ماركينيوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ماركينيوس في مواجهة سواريز

حيث ذكرت صحيفة الديلي ميرور أن إدارة فريق الشياطين الحمر تفكر بشكل جدي في تدعيم خط الدفاع بالحصول على خدمات الدولي البرازيلي.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ينوي التعاقد مع قلب دفاع فريق العاصمة الفرنسية ويرى فيه المدافع المناسب لتقوية خط الدفاع.

الجدير بالذكر أن الكثير من الأندية الأوروبية تبدي رغبتها دائماً في شراء ماركينيوس من البي أس جي وعلى رأسها برشلونة الذي يتم ربطه في كل فترة الانتقالات به.