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رياضة وشباب رياضة عالمية مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع المدافع ماركينيوس

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مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع ماركينيوس
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مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع المدافع ماركينيوس

الجدير بالذكر أن الكثير من الأندية الأوروبية تبدي رغبتها دائماً في شراء ماركينيوس من البي أس جي وعلى رأسها برشلونة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-23 14:43:22 A A

يفكر نادي مانشستر يونايتد في التوقيع مع لاعب فريق باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل ماركينيوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ماركينيوس في مواجهة سواريز

حيث ذكرت صحيفة الديلي ميرور أن إدارة فريق الشياطين الحمر تفكر بشكل جدي في تدعيم خط الدفاع بالحصول على خدمات الدولي البرازيلي.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ينوي التعاقد مع قلب دفاع فريق العاصمة الفرنسية ويرى فيه المدافع المناسب لتقوية خط الدفاع.

الجدير بالذكر أن الكثير من الأندية الأوروبية تبدي رغبتها دائماً في شراء ماركينيوس من البي أس جي وعلى رأسها برشلونة الذي يتم ربطه في كل فترة الانتقالات به.

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