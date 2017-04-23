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رياضة وشباب رياضة عالمية إيكاردي يعود للمنافسة بقوة على لقب هداف الدوري الإيطالي

رياضة وشباب

إيكاردي يعود للمنافسة بقوة على لقب هداف الدوري
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إيكاردي يعود للمنافسة بقوة على لقب هداف الدوري الإيطالي

جاءت أهداف إيكاردي في الدقائق 34 و 81 و91 ليقلل الفارق إلى هدف وحيد للفريق البنفسجي ويسجل ثاني هاتريك له في الست لقاءات الأخيرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-23 10:10:46 A A

ظهر المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بصورة مميزة في المباراة التي جمعت ناديه الإنتر بفيورنتينا على ملعب أرتيميو فرانكي لحساب الجولة رفم 33 من منافسات الدوري الإيطالي.


ماورو إيكاردي

وعلى الرغم من أن النيراتزوري تعرض للهزيمة بأربعة أهداف مقابل خمسة للفيولا إلا أن إيكاردي كان له خضور الخاص في هذا اللقاء بتسجيله ثلاثة أهداف.

وجاءت أهداف إيكاردي في الدقائق 34 و 81 و91 ليقلل الفارق إلى هدف وحيد للفريق البنفسجي ويسجل ثاني هاتريك له في الست لقاءات الأخيرة.

كما أن ترتيبه بين هدافي الدوري الإيطالي في الوقت الحالي يأتي في المرتبة الثالثة خلف كل من إيدين دجيكو لاعب روما وأندريا بيلوتي مهاجم تورينو حيث يمتلك كل منهما 25 في حين سجل إيكاردي 24 هدف حتى الآن.

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