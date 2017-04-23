النقب: اعتقال 25 مشتبهًا بالتجارة بالمخدرات

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "مع انتهاء عميل شرطي سري من عمله حول مشتبهين بتجارة وترويج المخدرات وبالذات في مدينة بئر السبع وضواحيها، العمل الذي امتد على مدار عدة اشهر ماضية تم في ساعات صباح اليوم الاحد المبكرة القيام في حملة مداهمة شرطية باشراف قائد المنطقة الجنوبية دافيد بيتان وتفتيش واعتقالات واسعة طالت 25 مشتبهًا من النقب وبما تضمن 17 من العرب سكان تل السبع وشقيب السلام بينما الاخرين من الوسط اليهودي سكان بئر السبع وكذلك شملت الاعتقالات اهداف محورية مركزية وذلك بالضلوع في تجارة المخدرات من مواد الحشيش والمريخوانا والنايس غاي- الاكشاك وغيرها وترويجها وبما شمل ترويجها داخل محلات تجارية واكشاك بيع في بئر السبع وتل السبع وشقيب السلام وحيث من المقرر طلب تمديد فترات اعتقال المشتبهين لاحقا على ذمة التحقيقات الجارية" بحسب الشرطة.