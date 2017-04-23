بالصور: فنانو مصر يقيمون حفلاً في أمريكا لصالح أسر شهداء الكنيسة

أقامت الفنانة رنا سماحة والفنان حمادة الليثي والفنان مينا عطا حفلًا غنائيا بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الامريكية، تغنوا فيه بأغان وطنية مصرية وفي حب مصر، بالإضافة إلى عدد من الاغنيات الشعبية.



خلال الحفل في أمريكا



وقال محمد نصار أحد أبناء الجالية المصرية في أمريكا، إنّ دخل الحفل يخصص لصالح أسر شهداء حادثتي تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا والكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية. وأضاف أن دخل الحفل والتبرعات ستقدم الي الكنيسة المصرية عن طريق سكرتارية الباباتواضروس بأمريكا.