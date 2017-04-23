القدس: إصابة شاب (17 عامًا) في حاد بين دراجة نارية وسيارة

الإسعاف:

عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصاب (17 عامًا) والذي وصفت جراحه بالخطيرة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 23:45 حول اصطدام سائق دراجة نارية بسيارة في القدس، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصاب (17 عامًا) والذي وصفت جراحه بالخطيرة مع إصابات في الصدر والبطن والأطراف، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى هداسا عين كارم" وفقًا للبيان.